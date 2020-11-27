Черкесск, , 09:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности на курортах. Указ об этом подписал накануне, 26 ноября, глава республики Рашид Темрезов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В числе мер, обозначенных в документе, в том числе обязательная термометрия всех сотрудников и гостей, а также соблюдение социального дистанцирования. В обязанность всех без исключения объектов туриндустрии вменили систематическую дезинфекцию помещений.

Помимо этого, не реже одного раза в два часа должны дезинфицироваться горнолыжное оборудование, которое дается на прокат, а также кабины канатных дорог. Пассажиры канаток обязаны быть в масках, при рассадке должно соблюдаться расстояние 1,5 метра.

Глава Карачаево-Черкесии также обязал усилить контроль за соблюдением санитарных предписаний в гостиницах, домах отдыха, санаториях, предприятиях торговли, общепита и сферы услуг в пределах туристической зоны.