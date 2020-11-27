Миасс, Челябинская область, , 09:20 — REGNUM В Миассе Челябинской области местный житель осуждён за причинение девочке смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, 20 июля возле зажжённой газовой конфорки он разлил бензин. Возник пожар. Из его квартиры продукты горения проникли в подъезд жилого дома. Во время эвакуации местная жительница и ещё дочь девяти лет отравились продуктами горения. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Суд ограничил гражданину свободу на 1 год и 9 месяцев. Также с мужчины взысканы моральный и материальный вред на сумму больше 1 млн рублей.