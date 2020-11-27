Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM Во дворах Екатеринбурга начали заливать ледовые катки. Об этом сообщают местные СМИ.

Особенно повезло юго-западной части города: там уже залили более десятка дворовых катков, передаёт портал «Е1». А вот в северной части Екатеринбурга, по информации издания, пока негде покататься на коньках.

Посещение дворовых катков является абсолютно бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре в Екатеринбурге откроют массовый каток на стадионе «Юность».

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