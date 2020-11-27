Пермь, , 09:15 — REGNUM В Пермский край поступила партия вакцины против гриппа для взрослых — 197 тыс. доз. Поставки идут согласно графику, сообщает краевой минздрав.

На сегодняшний день регион получил в общей сложности почти 1,34 млн доз вакцины для иммунизации населения от гриппа: более 931,5 тыс. доз — для взрослого населения и более 406 тыс. доз — для детей.

«Сейчас, по данным Роспотребнадзора, гриппа в регионе нет, поэтому важно увеличить темпы вакцинации и успеть привить максимальное число жителей до наступления эпидемии гриппа», — подчеркнул заместитель председателя правительства Прикамья по социальным вопросам Сергей Никифоров.

Напомним, в Пермском крае запланировано вакцинировать от гриппа не менее 1млн 572 тыс. человек (60% населения). В Управлении Роспотребнадзора отметили, что, по данным лабораторного мониторинга, на территории края циркулируют парагрипп, адено‑ и риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены. Однако растет заболеваемость ОРВИ. С 16 по 23 ноября зафиксировано 24,5 тыс. случаев заражения ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост уровня заболеваемости на 6,2%.

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