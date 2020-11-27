Степанакерт, , 09:22 — REGNUM Электро‑ и газоснабжение в Степанакерте восстановлено почти полностью, в этом помогли российские миротворцы. Об этом сообщает 27 ноября Министерство обороны России.

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Снабжение города электроэнергией и бытовым газом восстановлено на 95−97%, работает городская электроподстанция. Военнослужащие из противоминного центра обследовали места ремонтных работ на наличие взрывоопасных предметов. Также проверены две школы, куда в ближайшее время вернутся ученики.

Ранее в Степанакерте восстановили работу общественного транспорта и наладили дорожное движение. Миротворцы РФ продолжают помогать городским властям с расчисткой дорог и восстановлением социальной инфраструктуры, добавили в военном ведомстве.

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