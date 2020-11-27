Томск, , 09:14 — REGNUM В Томске создан документальный фильм к 100-летию одного из руководителей СССР, члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачёва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, премьера картины состоится 29 ноября в эфире Общественного телевидения России.

В 35-минутном фильме «Отечество, работы и любовь…» будут показаны наиболее яркие страницы биографии политика. Современники расскажут о его вкладе в развитие Томской области.

Кино-, видео‑ и фотоматериалы для фильма, как отмечается, представили в том числе семья Егора Лигачева, музеи, школы и так далее.

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