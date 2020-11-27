София, , 09:21 — REGNUM В случае, если в Болгарии будут ужесточены связанные с пандемией коронавирусной инфекции меры ограничений, это может угрожать полным коллапсом и массовым разорением в туристической сфере страны. Об этом 27 ноября заявили в Болгарской ассоциации руководителей отелей, передает издание «Турпром».

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"В случае принятия в предложенной форме эти (ограничительные) меры нанесут серьезный и в некоторых случаях смертельный удар по многим отелям, бизнес которых в последние месяцы едва оправился от чрезвычайного положения, введенного 13 марта 2020 года», — заявили в болгарской гостиничной ассоциации.

Также там уточнили, что в случае, если будет запрещена деятельность гостиниц, социальные издержки такого запрета станут «чрезвычайно высокими», так как оставшиеся без средств к существованию сотрудники данных отелей «вряд ли согласятся с доводами о том, что все это на самом деле делается для их блага».

При этом в ассоциации подчеркнули, что вслед за отелями данное ограничение затронет поставщиков продуктов питания и напитков, и в целом приведе к «полной катастрофе уже начавшегося незабываемого зимнего туристического сезона».

Кроме того, в ассоциации отметили, что, по данным опросов, в гостиницах не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом и добавили, что настаивают на том, чтобы деятельность отелей из-за пандемии не была ограничена, а рестораны, SPA, фитнес и оздоровительные центры по этой же причине не закрывались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что болгарские власти продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса до конца января, что ставит под угрозу проведение зимнего горнолыжного сезона в стране.