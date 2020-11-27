Тюмень, , 09:12 — REGNUM В Тюмени с 30 ноября 2020 года начинаются испытания на добровольцах вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом региональному оперативному штабу сообщили в Тюменском государственном медицинском университете.

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«ЭпиВакКорона» разработана научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Сперва у совершеннолетних добровольцев проверят состояние здоровья и лишь потом введут вакцину. Они должны соблюдать определённый график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый участник исследования подписывает согласие, и они застрахованы.