Барнаул, , 09:10 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 27 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1075 человек (+13 за сутки).

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«По состоянию на 27 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2364 человека», — сказано в официальном сообщении.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7342 человека, +58 за сутки) и ОРВИ (11 723 человек, +153 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 450 человек (+225 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 624 (+23 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 178 пациента (+6 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 791 (+7 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 963 человека (+211 за сутки).

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