Белград, , 09:05 — REGNUM Катастрофический сценарий может наступить в Сербии из-за непрекращающегося ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа в республике, заявил сербский президент Александар Вучич в ходе пресс-конференции.

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По его словам, 26 ноября стало самым тяжелым днем с начала пандемии в стране. Вучич не исключил, что следующие несколько суток ситуация может ухудшиться еще больше. Глава государства отметил, что места в больницах заканчиваются, и призывал сограждан к ответственному поведению, чтобы не допустить самого плохого сценария.

Он добавил, что сербские власти ведут переговоры о поставке вакцины против SARS-CoV-2 с Китаем, Россией и Великобританией, а также в рамках международного механизма COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября сербский министр здравоохранения Златибор Лончар заявил, что власти республики не будут принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, а будут лишь рекомендовать всем привиться.

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