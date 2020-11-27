Уфа, , 09:05 — REGNUM Открытый бассейн, яхт-клуб и канатную дороги могут построить на набережной реки Белой в Уфе. Об этом 27 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, жители называют эту набережную «Бетонные джунгли», и он согласен с ними, поскольку то, как она выглядит в настоящее время, другим словом охарактеризовать сложно. При этом набережная может стать лучшей в России из-за особенности местности. Рруководство Башкирии намерено сделать ее местом притяжения гостей и жителей города.

Хабиров отметил, что члены рабочей группы рассмотрели предложения общественников и разработали концепцию развития этой территории. Предлагается создать пляжную зону, открытый бассейн, яхт-клуб, оборудовать кафе, большие детские и спортплощадки. Кроме этого в планах увеличение пешеходной зоны.

Отмечается, что поступали предложения создать канатную дорогу и смотровую площадку. Хабиров подчеркнул, что эти идеи будут согласованы лишь после широкого общественного обсуждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге во время снегопада асфальтировали тротуары