Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM В Петербурге власти намерены организовать проверку достоверности сведений о переводе сотрудников на удаленный режим работы для предотвращения распространения коронавируса. По данным петербургского управления Роспотребнадзора, большинство новых заболевших COVID-19 — это офисные работники.

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В связи с этим вице-губернатор Евгений Елин поручил заняться проверкой сведений, представленных организациями, которые сообщили о переводе сотрудников на удаленный режим.

Напомним, с 16 ноября в Петербурге стал обязательным перевод на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также не менее 30% всех работников. Ранее эти параметры были рекомендацией.

По данным на середину ноября, всего с апреля 2020 года на удаленный формат работы перешли 358 775 петербуржцев.

Напомним, за 25 ноября в Петербурге зафиксировано 3669 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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