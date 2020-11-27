Владивосток, , 09:09 — REGNUM Приморские автолюбители стали реже обращаться в Банк России с жалобами, касающимися страхования автогражданской ответственности. По сравнению с девятью месяцами 2019 года их, как и в целом жалоб на страховщиков, стало на 23% меньше — 427 и 481 соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Чаще всего обращения водителей были связаны с назначенным им коэффициентом бонус-малус, от которого в значительной степени зависит стоимость полиса. Вместе с тем за год число таких обращений уменьшилось на 38% или до 158 штук.

Количество жалоб от приморцев, которые столкнулись с проблемами при оформлении электронного полиса, возросло с 53 до 98.

А вот обращений по поводу нарушения сроков выплаты страховки или же несогласие с её размером стало меньше: с 99 случаев снизилось до 55. Количество жалоб на отказ в выплате практически не изменилось и составило менее 30 штук.

Напомним, недавно стал доступен полный функционал мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Благодаря ему на оформление извещения о ДТП в электронном виде уходит около 15 минут, причем воспользоваться сервисом можно даже при наличии разногласий у автомобилистов (как юридических, так и физических лиц). Многие данные автоматически заполняются с Госуслуг.

Чтобы оформить ДТП через приложение, должны быть соблюдены условия европротокола: в аварии участвуют два водителя и у обоих есть полис ОСАГО, повреждены только машины. Если у приморцев нет разногласий, то при фотофиксации места аварии они могут рассчитывать на выплату до 400 тыс. рублей, при отсутствии фотофиксации — до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, автовладельцы в России получили возможность приобретать полисы ОСАГО с помощью финансовых платформ — маркетплейсов. Соответствующие поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступили в силу 19 октября.