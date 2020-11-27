Москва, , 08:59 — REGNUM Осадки и слякоть ожидаются в Москве 27 ноября, сообщает центр «Фобос».

По прогнозу синоптиков, синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона. Его центр окажется в 300-х километрах северо-западнее Москвы.

«Это значит, что в небе будут тесниться слоистые облака, сопровождаемые небольшими осадками в разной фазе и слякотью», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Московской области — до четырёх градусов. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.