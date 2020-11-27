Москва, , 09:01 — REGNUM С предложением, в случае проведения повторных испытаний вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca, скомбинировать данный препарат с препаратом «Спутник V», выступила команда разработчиков российской вакцины — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 27 ноября сообщается на странице российского препарата в соцсети Twitter.

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«Текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — говорится в сообщении разработчиков российской вакцины.

Также в нем отмечается, что подобное сочетание этих двух препаратов против коронавируса может быть важным для повторной вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр столицы России Сергей Собянин заявил, что бесплатная вакцинация жителей Москвы от новой коронавиусной инфекции начнётся в ближайшее время.