Саратов, , 09:24 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 27 ноября у 26 417 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 252 жителей региона. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 22 518 человек, за сутки — 181 пациент. Всего скончались 217 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Самое большое количество заболевших в возрасте старше 60 лет — 92 человека, 14 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у шести человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 762,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 6,3 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области прокуратура с 30 ноября проведет внеплановые проверки нескольких аптек в городе Пугачеве и рабочем поселке Базарный-Карабулак в связи с фактами завышения цен на лекарства. Рейд осуществят после рассмотрения трех заявлений, направленных региональным комитетом государственного регулирования тарифов.

Читайте также: В аптеках Саратовской области проверят цены на лекарства