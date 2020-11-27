Аддис-Абеба, , 09:02 — REGNUM Правительство Эфиопии откроет гуманитарный коридор на охваченном боевыми действиями севере страны, передаёт BBC Amharic со ссылкой на заявление премьер-министра Эфиопии.

В настоящее время десятки тысяч человек бегут от боевых действий в соседний Судан, федеральное правительство Эфиопии оказалось под давлением гуманитарных учреждений.

Существует опасения, что в регионе произойдёт гуманитарная катастрофа.

В сообщении канцелярии премьер-министра Абия Ахмеда говорится, что правительство оказывает поддержку нуждающимся в Тыграе и создаст лагеря для приема беженцев. Правительство также откроет так называемый «гуманитарный коридор».

В заявлении говорится, что власти «привержены работе с агентствами ООН и другими организациями».

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