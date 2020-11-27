Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми в 2021 году планируют начать строительство краевой инфекционной больницы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов (компания выступает потенциальным инвестором строительства нового корпуса краевой инфекционной больницы) договорились, что приложит максимум усилий для реализации этого плана, сообщает пресс-служба краевой администрация.

«Обсуждение модели — серьезная и достаточно длительная по времени процедура, несмотря на то, что всем хочется, чтобы строительство современной инфекционной больницы началось как можно быстрее. Сегодня, в ситуации пандемии, с которой мы столкнулись в этом году, это вопрос первостепенной важности», — сказал Махонин.

Одним из вариантов реализации проекта рассматривается государственно-частное партнерство. Идет обсуждение вопроса о местонахождении будущего комплекса больницы. Общая площадь участка, на котором разместится новая больница, составит почти 40 тыс. квадратных метров.

На базе краевой инфекционной больницы должны появиться около восьми зданий: диагностические, лечебные, административно-хозяйственные здания, поликлиническое отделение, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме этого, на территории учреждения будет расположена собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

Напомним, в 2019 году широкий резонанс вызвала тема строительства краевой больницы в Кировском лесу. Власти тогда упокоили общественность, заявив, что лесной массив не пострадает.

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