Ханты-Мансийск, 27 ноября 2020, 08:51 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 ноября сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 209 случаев.
Основные очаги заражения на 27 ноября: Ханты-Мансийск — 44; Сургут — 36; Нягань — 24; Нефтеюганский район — 21; Нефтеюганск — 13.
С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 27 ноября 33 685 случаев. Излечились 28 596 югорчан, 394 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 27 ноября — 1,01.