Москва, , 08:58 — REGNUM Свыше 9 млн машин проехало по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург за год с её открытия. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на «Автодор».

Ежедневно по новой трассе в среднем проезжали 24 тысячи автомобилей, а в пиковые месяцы — 37 тысяч машин.

Отмечается, что большей популярностью у автомобилистов пользовались участки с 208-го по 684-й км. На эти участки пришлось почти 20% от общего числа проездов в 2020 году. На втором месте по популярности оказались участки с 668-го по 684-й км (15,1%), а на третьем месте разместились участки с 208-го по 668-й км — 8,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, платная трасса М11 была открыта 27 ноября 2019 года. Она стала самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России. Трасса проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и имеет протяженность 669 км. По трассе из Петербурга до Москвы можно добраться за 5,5 часов. Стоимость проезда для легковых машин составляет около 2 тыс. рублей.

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