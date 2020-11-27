Самара, , 08:52 — REGNUM Около 1,5 млн кв. метров жилья будет введено в текущем году в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщил министр строительства региона Евгений Чудаев на совещании по реализации приоритетных национальных проектов в области.

По его словам, больше всего многоквартирных домов построено и введено в эксплуатацию в январе-октябре текущего года в Тольятти, Самаре и Волжском районе. Строительство идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов попросил руководителей муниципальных образований активно вести поиск застройщиков, которые будут реализовывать строительные проекты на территориях муниципалитетов. При этом руководство региона окажет таким застройщикам поддержку.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александра Мордвинова, в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году планировалось благоустроить 154 общественные и 323 дворовые территории. На 24 ноября работы закончены на 152 общественных территориях и в 322 дворах. Планируется, что оставшиеся объекты будут сданы до 30 ноября.