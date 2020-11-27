Сухум, , 08:51 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 26 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 265 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 84 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 105 пациентов, у 62 из них подтверждён диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Дополнительно 36 пациентов с коронавирусной инфекцией на госпитализации в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии три человека.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 5732 носителя SARS-CoV-2. Из них 3361 победил инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 77 пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным на 25 ноября в Абхазии за сутки коронавирус выявили у 90 человек. Тогда провели 269 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии 27 ноября решением правительства республики введен дополнительный выходной день. В распоряжении говорится, что работодатели должны использовать этот день для дезинфекции помещений.

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