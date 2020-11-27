Москва, , 09:10 — REGNUM Десять фотографий высокого качества будут основанием для того, чтобы оштрафовать водителя за разговор по телефону во время движения. Об этом говорится в письме начальника ГИБДД Михаила Черникова на имя первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового, сообщает РБК.

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник в центральном аппарате МВД, говорится о штрафах на основании данных, переданных программным модулем. Его установят на системы фото‑ и видеофиксации нарушений «Стрелка-360».

В ГИБДД пояснили, что система может принять за телефон какой-нибудь другой предмет в руках водителя. А значит, граждане будут жаловаться на необоснованные штрафы. Для решения этой проблемы решено делать по меньшей мере десять снимков высокого качества, лица водителей на них заретушируют, пояснил Черников.

Программный модуль, уточняется в письме, уже есть на восьми средствах автоматической фиксации. За использование мобильного телефона за рулём штрафовать будут на 1 тыс. рублей, а за непристёгнутые ремни безопасности — на 1,5 тыс. рублей.

Ранее издание сообщало о тестовом режиме работы камер, фиксирующих разговоры за рулём. Тесты начались в феврале 2020 года, штрафы водителям пока не присылают.