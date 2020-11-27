Кызыл, , 08:43 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, носители выявлены на территории Кызыла, а также 16 районов. Всего в республике насчитывается 17 районов.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 214. В стационарах Кызыла находятся 85 пациентов в тяжёлом состоянии, шесть больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровели 184 пациента, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 — 175», — отметили в Минздраве.

Добавим, что с начала эпидемии в республике зарегистрировано 144 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Средний возраст всех умерших составил 64,5 года.

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