Бангкок, , 08:38 — REGNUM Два человека получили серьезные ранения во время демонстрации в Бангкоке (Таиланд), сообщает CNN Indonesia.

Известно, что инцидент произошел около 22:00, когда демонстранты собирались разойтись. Когда в 22:10 толпа начала расходиться, раздался взрыв, за которым последовали выстрелы.

Согласно заявлению ассоциации народной гвардии, которая руководила демонстрантами, один из их членов получил ранение в живот и был доставлен в больницу. Другого человека, которого подозревают в стрельбе, также доставили в больницу.

Полиция Таиланда в настоящее время расследует инцидент для установления личности преступников. На месте происшествия следователи обнаружили гильзы, револьвер, спрятанный под сиденьем мотоцикла, и остатки бомбы.

Напомним, демонстранты недовольны результатами прошлогодних выборов в Таиланде. Премьер-министр Таиланда обвиняется в мошенничестве на выборах. Участники демонстраций также обвиняют правительство в преднамеренной разработке недемократической конституции. Они требуют, чтобы парламент разработал новую конституцию, которая была бы более демократичной и справедливой.