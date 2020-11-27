Москва, , 08:35 — REGNUM Роспотребнадзор предложил продлить ещё на год санитарные требования к работающим с детьми организациям, введенные из-за коронавируса. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов.

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Так, проект постановления главы Роспотребнадзора предусматривает, что нормы будут продлены до 1 января 2022 года. На данный момент особые правила работы таких организаций действуют до 1 января 2021 года.

Сейчас в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц». Школы обязаны закрепить за одним классом один определенный кабинет. Вместе с тем, согласно проекту постановления, дистанционное обучение в школах останется в ведении регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре не исключили введения в России дополнительных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Отметим, перевод московских школьников с 6-го по 11-й класс на дистанционное обучение с 19 октября вызвал негативную реакцию со стороны интернет-пользователей.

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