Ставрополь, , 08:30 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту пожара в дачном доме в Ставропольском крае, в котором погибли два человека. Предварительная причина происшествия установлена, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Напомним, рано утром 26 ноября в одном из дачных домов в хуторе Грушовый произошел пожар, площадь возгорания составила 40 кв. м. После тушения были обнаружены тела проживавших в этом доме 63-летнего мужчины и 66-летней женщины с термическими ожогами.

«По данному факту <…> проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания масляного обогревателя», — сообщили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября пожар произошел в шестиэтажном жилом доме в Ставрополе — полностью сгорели две квартиры. Пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения одного из жильцов с легковоспламеняющейся жидкостью.