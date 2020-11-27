Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Транспортная компания City Transportation Systems приостановит работу общественного транспорта в Нур-Султане для дезинфекции автобусов, сообщили 27 ноября на странице компании в Instagram.

Автобусы не выйдут на маршруты в субботу, 28 ноября. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Казахстана, работа общественного транспорта разрешена в будние дни и по субботам с шести утра до одиннадцати вечера.

По воскресеньям общественный транспорт не работает. С 30 ноября городские и пригородные автобусы выйдут на линию согласно обычному графику. В компании призвали пассажиров соблюдать все санитарные требования при пользовании общественным транспортом.

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