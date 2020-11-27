Ростов-на-Дону, , 08:21 — REGNUM Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Саида Сулейманова виновным по делу об участии в террористическом сообществе, созданном на территории исправительной колонии в Калмыкии. Он приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщили 27 ноября в пресс-службе суда.

Установлено, что в ноябре 2014 года Сулейманов, отбывавший наказание в колонии в Яшкульском районе Калмыкии за незаконный оборот наркотиков, добровольно вступил в ранее созданное в учреждении террористическое сообщество. Вместе с другими участниками он проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые с использованием экстремистской литературы. Сулейманов вышел из состава сообщества в декабре 2015 года в связи с освобождением из колонии.

По данным следствия, указанное террористическое сообщество создал в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, который в калмыцкой колонии отбывал наказание за незаконный оборот оружия. В состав сообщества в период до середины декабря 2019 года вошло более 100 заключенных. Гасанов освободился в начале 2015 года, а уже в марте того же года был ликвидирован в Дагестане при нападении на сотрудников правоохранительных органов.

В середине октября текущего года в Следственном комитете России сообщили, что помимо Сулейманова по делу о террористическом сообществе в калмыцкой колонии в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются еще два человека.

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