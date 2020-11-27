Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 18 367.

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«57% (10 341) инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 270 новых случаев COVID-19: 216 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — отметили в оперштабе.

Выздоровели к настоящему времени 13 138 человек, в том числе 332 за последние сутки. В стационарах остаются 2206 пациентов, 110 из которых находятся в реанимации. 54 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 75,4%.

За сутки также зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в республике с начала пандемии от COVID-19 скончались 407 человек.

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