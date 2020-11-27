Красноярск, , 08:18 — REGNUM В Красноярском крае около десяти вахтовиков компании «Полюс» попали в психоневрологический диспансер из гостиницы, где они пережидали карантин. Они находились в обсерваторе перед выездом на вахту. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на свои источники информации.

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«По информации источника, это произошло на днях — мужчин увезли в медучреждение из гостиницы «Октябрьская». Они должны были провести в обсерваторе две недели, не выходя из здания», — уточняет СМИ.

В «Полюсе» сказали, что им известно об инциденте с вахтовиками, но уточнили, что проблемы с психикой у работников начались не из-за изоляции, а из-за злоупотребления алкоголем. После произошедшего служба безопасности компании усилила контроль за сотрудниками.