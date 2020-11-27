Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:18 — REGNUM Западно-Казахстанский областной суд признал виновным в мошенничестве пенсионера, который получал двойную пенсию в России и Казахстане, сообщили в комитете по финансовому мониторингу минфина республики.

Мужчина получил три года ограничения свободы. По версии следствия, в 2003 году пенсионер оформил российское гражданство и с 2006 года начал получать двойную пенсию. Ущерб оценивается в 9,2 млн тенге ($21,7 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют ратифицировать соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся. Документ предоставляет гражданам ЕАЭС право на получение пенсии в стране проживания.

Трудовые мигранты участвуют в пенсионной системе страны трудоустройства и имеют право обращаться за назначением пенсии. Соглашение исключает двойные выплаты. Учитывается лишь тот трудовой стаж, который получен в стране трудоустройства.

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