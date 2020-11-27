Москва, , 08:15 — REGNUM Введённые летом этого года санитарно-эпидемиологические требования к работе российских школ и детских садов предложили продлить до 1 января 2022 года. Соответствующий проекта постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликован 26 ноября на портале проектов нормативных правовых актов.

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«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 <…> слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Указанные требования распространяются на работу всех образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей. Правила запрещают проведение массовых мероприятий, обязывают измерять детям температуру, изолировать тех, у кого обнаружены признаки инфекционных заболеваний.

Помещения должны убираться, в них необходимо проводить проветривание и обеззараживать воздух. Все организации должны иметь антисептики при входе, в столовых и санузлах.

Группы в детских садах должны находиться в изоляции друг от друга, а обрабатывать игрушки необходимо ежедневно.

Школы обязаны составлять специальное расписание уроков и перемен, чтобы минимизировать контакты учащихся. К тому же за каждым классом, согласно правилам, закрепляется отдельный кабинет.

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