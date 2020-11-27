Вирджиния, США, , 08:13 — REGNUM Двухэтапность вакцинации от COVID-19 содержит в себе значительные риски, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, наиболее эффективные вакцины подразумевают два этапа введения препарата. Поэтому существует вероятность того, что между первым и вторым введением лекарства человек может передумать вакцинироваться или просто забыть об этом.

«В этом слабое место этих вакцин», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что одна из создаваемых вакцин будет скоро одобрена. К апрелю 2021 года вакцину сделают доступной для всего населения.

По словам американских ученых, вакцина эффективна и безопасна. Препараты создавались быстро, но скорость работы не повлияла на добросовестность научных специалистов.

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