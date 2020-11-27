Самара, , 08:19 — REGNUM Туристический маршрут «Жигулёвские выходные» стал национальным брендовым маршрутом России. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, самарский маршрут стал лидером по числу набранных голосов специалистов на заседании экспертного совета по реализации программ продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму. Заседание проходило в Москве 25 ноября.

Отмечается, что эксперты также поддержали маршруты «Кузбасс — огонь в сердце» и «Гран-тур Вся Карелия». Эти три маршрута получили статус брендовых. Они будут предложены для дальнейшего продвижения.

По словам начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой, новые брендовые маршруты получат максимальную поддержку ведомства для их продвижения.

По словам руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, маршрут «Жигулёвские выходные» является насыщенным туром. В него включены экологический, культурно-познавательный, гастрономический туризм, а также активный отдых.

Так, на протяжении четырёх дней туристы смогут пройти по экотропам Самарской Луки, попробовать волжскую кухню, активно отдохнуть в акватории Жигулёвского моря в Тольятти, посетить купеческую Сызрань. Кроме этого они смогут увидеть объекты автомобильного гиганта страны.

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