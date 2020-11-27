Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Купе Ferrari 550 Maranello 2000 года выпуска, которое принад­лежало знаменитому американскому рок-гитаристу Эдди Ван Халену, выставлено на продажу. Объявление о продаже размещено на сайте Gottahaverockandroll.

Выставленный на продажу суперкар доработан для участия на трековых гонках. Его пробег составляет 45 тыс. км. Продавец планирует выручить за авто 350 тыс. долларов (около 26,5 млн рублей).

Ван Хален являлся единственным владельцем этого суперкара. Он специально заменил передние сиденья в салоне на гоночные кресла с пяти­точеч­ными ремнями безопасности. Также гитарист оснастил автомобиль каркасом безопас­ности. По заверению продавца, машина находится в отличном состоянии.

В движение Ferrari 550 Maranello приводит мотор V12 рабочим объёмом 5,5 л производительностью 485 «лошадей». Силовой агрегат функционирует с шестискоростной механической трансмиссией.

Напомним, в октябре во Франции на аукционе Aguttes за 730 тыс. евро (около 66,428 млн рублей) был продан один из успешнейших болидов ралли — Citroen DS 3 WRC. На этом болиде выступал многократный чемпион мира Себастьен Лёб.

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