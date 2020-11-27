Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил Александра Заболиченко заместителем председателя правительства-министром специальных программ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Министерство специальных программ в правительстве Камчатки отвечает за безопасность в крае. Солодов подчеркнул, что это крайне важное направление, и поручил новому руководителю в первую очередь провести инвентаризацию, аудит, готовность сил и средств.

«На министерство возложены достаточно разноплановые функции. Я уже успел ознакомиться с коллективом — там работают достаточно опытные люди. Поэтому уверен, мы сделаем максимум для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Камчатского края», — сказал Заболиченко.

Александр Заболиченко до последнего времени работал руководителем СУ СКР Якутии. О его отставке с этого поста официально не сообщалось. Сейчас исполняющим обязанности руководителя следственного управления по Якутии назначен Николай Алексеев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал отстранить от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке за непринятие мер по оказанию помощи населению во время ЧС после ледяного шторма.