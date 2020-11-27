Анадырь, , 08:06 — REGNUM На Чукотке за минувшие сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

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На утро 27 ноября в автономном округе с начала пандемии зарегистрировано 368 носителей коронавируса. Выздоровел из них — 321 человек, три пациента скончались.

Власти Чукотки намерены вновь открыть обсерваторы для временного размещения контактных по COVID-19 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за сутки были госпитализированы ещё 55 пациентов с подтверждённым лабораторно заражением коронавирусом. Всего в ковидных госпиталях лечение проходят 514 человек.