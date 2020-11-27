Новосибирск, , 07:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова проверило появившуюся информацию о десятидневном ожидании врача жительницей Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Уточняется, что 14 ноября женщина по телефону выяснила, можно ли с симптомами ОРВИ вызвать врача на дом, если место проживания и регистрации не совпадают. Диспетчер сказала, что врача необходимо вызвать из поликлиники по месту фактического проживания. 16 ноября женщина вызвала врача по телефону единой регистратуры. Вызов передали в поликлинику № 13, но врачу, который обслуживает вызовы на дому, регистратор поликлиники его не передал. 18 ноября инфекционная бригада осмотрела на дому троих детей женщины, самой её в момент осмотра дома не было. Пациентку осмотрели только 26 ноября. Её состояние было удовлетворительным.

«В медицинской организации проведена внутренняя проверка. Выявлены нарушения в работе операторов регистратуры на этапе передачи вызовов медицинским работникам. Регистраторам, допустившим нарушение, объявлен выговор. Контроль за всеми этапами оказания медицинской помощи на дому усилен, особенно на этапе взаимодействия регистратуры и медиков, обслуживающих вызовы», — заявили в правительстве региона.

Министерство здравоохранения области извинилось за несогласованность работы сотрудников поликлиники.