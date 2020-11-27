Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбурге чиновники мэрии заявили, что не будут принимать и оплачивать работы, которые велись в условиях непогоды. Дорожные работы на ул. Туркестанской остановлены, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Участки, заасфальтированные при несоответствующих погодных условиях, не будут приняты и оплачены заказчиком. В случае несоответствия качества покрытия подрядная организация произведет замену асфальтового покрытия и на других участках пешеходных дорожек», — сказали в мэрии.

Ранее информресурсы сообщали о том, что 25 ноября на ул. Туркестанская рабочие асфальтировали пешеходные дорожки. Начавшийся снегопад не остановил процесс. Горожане активно обсуждали ситуацию в соцсетях.

Как отметили в муниципальном управлении строительства и дорожного хозяйства, работы по обустройству тротуаров ведутся в рамках дополнительного объема работ, а не нацпроекта. По переходящему контракту тротуары будут полностью обустроены в 2021 году.

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