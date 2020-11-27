Апиа, , 07:49 — REGNUM В Самоа подтвердили второй случай заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным ведомства, инфекцию выявили у 70-летнего мужчины, который вернулся на территорию Самоа из Новой Зеландии транзитным рейсом через Австралию. Отмечается, что первый тест на COVID-19 у него был отрицательным, однако второй, взятый в ходе карантина, показал положительный результат. При этом власти Самоа решили увеличить время обязательного карантина с 14 дней до 21 дня после первого выявленного случая заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом нового типа выявили в Самоа 19 ноября. Заболевшим оказался моряк, вернувшийся на родину из Новой Зеландии. Инфекцию у него выявили в ходе прохождения карантина.

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