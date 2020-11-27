Пенза, , 08:13 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два человека — 68-летний и 43-летний мужчины. Таким образом, по состоянию на 27 ноября всего погибли 233 человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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43-летний пациент страдал белковой дистрофией почек, имел жировую дистрофию печени. У второго мужчины также были сопутствующие патологии, в числе которых атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, мозговых, коронарных артерий, хронические ишемические изменения в веществе головного мозга, белковая дистрофия печени, сердца, почек.

Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в ряде регионов России отмечен дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения приспособилась к новым условиям пандемии и в большинстве российских регионов власти провели серьёзную работу, которая позволила развернуть дополнительные койки. Однако в ряде субъектов РФ есть определённые проблемы.

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