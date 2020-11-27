Кемерово, , 07:45 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 ноября, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 175 случаев, 25 ноября — 172 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 46, Новокузнецк — 38, Белово — 19, Междуреченск — 14, Осинники — 12, Ижморский МО — восемь, Беловский МР — семь, Мыски — семь, Калтан — пять, Топкинский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Новокузнецкий МР — три, Прокопьевск — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Березовский — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 159 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кемеровской области выявлено 20 425 случаев заражения коронавирусом, 16 707 человек вылечились, 364 пациента скончались.