Берлин, , 07:40 — REGNUM В Германии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1 миллион. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

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Сообщается, что за прошедшие сутки в ФРГ выявили 22 806 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Германии выявили 1 006 394 зараженных коронавирусом нового типа. Отмечается, что от осложнений COVID-19 в ФРГ скончались 15 586 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии объявили продление карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь ограничительные меры будут действовать в ФРГ до 20 декабря.

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