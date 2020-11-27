Анадырь, , 07:43 — REGNUM В Анадыре на Чукотке 27 ноября открылся Центр управления регионом (ЦУР), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Читайте также: Появление ЦУРов — это осознание властью возможных масштабных рисков: мнение

Задача новой структуры — обеспечение оперативной обратной связи жителей округа с органами власти для решения проблемных вопросов.

«Центр управления регионом позволит не только управлять информационными потоками, что крайне важно, например, в условиях пандемии, но и позволит вырабатывать предложения по дальнейшему направлению деятельности», — сказала и.о. руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотки Альбина Шивалина.

На базе ЦУР будут проводить мониторинг и оперативную обработку поступающих от жителей Чукотки обращений и сообщений с последующим формированием аналитических материалов о социально-экономической ситуации в округе.

Как сообщало ИА REGNUM, создание центров управления регионами (ЦУР), на которые Москва планирует тратить 25 млрд рублей в год, симптоматично на фоне объявленных правительством планов на «сокращение госслужащих». Поэтому ЦУРы — это не просто усиление централизации, это еще и осознание возможных масштабных рисков в условиях ухудшения социально-экономического положения.