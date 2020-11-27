Новосибирск, , 07:32 — REGNUM В Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) избрали нового ректора. Им стал первый проректор Павел Новгородов, сообщили ИА REGNUM в вузе.

«Голоса делегатов конференции распределились следующим образом: за Павла Новгородова, первого проректора НГУЭУ, кандидата экономических наук, — 84 человека, за Олега Шерстобоева, заведующего кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ, кандидата юридических наук, — 21 человек. Пять бюллетеней признано недействительными», — уточнили в НГУЭУ.

Отметим, что срок полномочий действующего ректора Александра Новикова истекает 17 декабря 2020 года. Назначение нового ректора состоится после выхода приказа Минобрнауки РФ.