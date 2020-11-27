Москва, , 07:08 — REGNUM Почти 100-процентный рост числа преступлений, совершённых через мобильную связь, зафиксировали в МВД России за неполный 2020 год. Об этом говорится в статистических данных ведомства.

Отмечается, что в период с января по октябрь текущего года в России было выявлено почти 421 тысяча IT-преступлений, более половины из них — тяжкие и особо тяжкие.

«В том числе совершенных с использованием или применением сети интернет — 244 тыс., что почти на 93% больше аналогичного периода прошлого года, средств мобильной связи — 181 тыс., что на 96% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в отчёте.

Еще одним антирекордом стало увеличение почти в пять раз числа преступлений, связанных с банковскими картами.

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