Москва, , 07:00 — REGNUM Человек, который нашел чужие денежные средства или вещи на улице, должен без промедления сообщить об этом их владельцу, если его можно установить, заявила адвокат Юлия Кузнецова.

«Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные», — сказала юрист, слова которой приводит агентство «Прайм».

По ее словам, в случае отсутствия сведений о хозяине денег или вещей, лицо, которое обнаружило их, обязано сообщить о находке либо в полицию, либо в органы местного самоуправления. При этом находка может находиться до востребования как у заявителя, так и передана на хранение по месту обращения. В заявлении можно попросить оставить деньги или вещи себе в случае, если их владелец не объявится.

Кроме того, как отметила Кузнецова, нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20% от обнаруженной суммы. Он может получить награду только заблаговременно обратившись в указанные органы. Лицо, присвоившее себе найденные предметы и не сообщившее об этом, рискует стать подозреваемым в преступлении, если выяснится, что они были добыты незаконным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Санкт-Петербурге местные власти вернули владельцу гаража, снесенного из-за истечения договора пользования, крупную сумму денег, которые были найдены при демонтаже.

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