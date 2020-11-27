Сеул, , 06:53 — REGNUM Гражданам Южной Кореи не следует покидать свои дома без особой необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава южнокорейского правительства Чон Се Гюн в ходе пресс-конференции.

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Он заявил, что в стране уже второй день выявляют более 500 случаев заражения новым коронавирусом. В связи с этим жителям страны не рекомендуется покидать свои дома и посещать общественные места.

«За прошедшие две недели мы наблюдаем рост количества случаев после выходных дней. От того, как мы проведем эти выходные, будет зависеть дальнейшее распространение инфекции на следующей неделе», — отметил Чон Се Гюн.

При этом эксперты в области здравоохранения не исключают, что Южная Корея столкнулась с третьей волной COVID-19. По их мнению, ежесуточный прирост числа инфицированных может достигнуть 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 26 ноября в Южной Корее выявили 569 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что такой рост заболеваемости фиксируется в стране впервые с марта 2020 года.

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