Красноярск, 27 ноября 2020, 06:49 — REGNUM В Красноярском крае транспортная прокуратура добилась перечисления медучреждению 21,7 млн рублей. Эти деньги должны пойти на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ходе проверки деятельности министерства здравоохранения Красноярского края были выявлены нарушения законодательства — частная клиническая больница «РЖД-Медицина» не получила субсидии из краевого и федерального бюджетов на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19.
«Установлено, что министерством не обеспечено своевременное перечисление медицинскому учреждению субсидии в размере 21,7 млн рублей для осуществления названных выплат 108 медицинским работникам больницы», — уточнили в ведомстве.
Транспортный прокурор внёс представление министру здравоохранения Красноярского края, по результатам рассмотрения которого нарушения закона были устранены и частное медучреждение получило причитающиеся средства субсидии.